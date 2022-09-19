|Скорость ветра:
|4.2 м/с
|Восход солнца:
|06:34
|Заход солнца:
|18:57
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:39
|Заход солнца
|19:04
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39 грн
|39.95 грн
Гауляйтер Владимир Сальдо вернулся к исполнению обязанностей главы оккупационной администрации Херсонской области.
Об этом сообщается в его телеграмме-канале.
— С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своем рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы Администрации Херсонской области, — говорится в сообщении.
При этом «исполняющий обязанности главы Администрации» Сергей Елисеев сложил с себя полномочия и вернулся в должность так называемого «председателя Правительства региона».
Напомним, в августе Владимир Сальдо внезапно попал в больницу. Позже сообщалось, что его якобы отравили.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Гауляйтер Владимир Сальдо вернулся к исполнению обязанностей главы оккупационной администрации Херсонской области.
Об этом сообщается в его телеграмме-канале.
— С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своем рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы Администрации Херсонской области, — говорится в сообщении.
При этом «исполняющий обязанности главы Администрации» Сергей Елисеев сложил с себя полномочия и вернулся в должность так называемого «председателя Правительства региона».
Напомним, в августе Владимир Сальдо внезапно попал в больницу. Позже сообщалось, что его якобы отравили.