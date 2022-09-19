Гауляйтер Владимир Сальдо вернулся к исполнению обязанностей главы оккупационной администрации Херсонской области.

Об этом сообщается в его телеграмме-канале.

— С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своем рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы Администрации Херсонской области, — говорится в сообщении.

При этом «исполняющий обязанности главы Администрации» Сергей Елисеев сложил с себя полномочия и вернулся в должность так называемого «председателя Правительства региона».

Напомним, в августе Владимир Сальдо внезапно попал в больницу. Позже сообщалось, что его якобы отравили.