Активы двух белорусских предприятий, функционирующих на территории Николаевской области, арестованы на 50 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

— По данным следствия, на территории Николаевской области функционируют два белорусских предприятия по строительству дорог, доходы от деятельности которых поступали в бюджет республики Беларусь. В рамках следствия исследуется деятельность этих предприятий по возможной поддержке в проведении вооруженной агрессии РФ против Украины, говорится в сообщении.

По ходатайству прокуроров суд арестовал счета, основные средства и движимое имущество двух указанных предприятий, в том числе два модульных завода по изготовлению асфальта, тяжелую строительную технику стоимостью 50 млн. гривен.

В настоящее время принимаются меры по передаче арестованного имущества в управление АРМА.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями СУ ГУ Нацполиции в Николаевской области по материалам управления стратегических расследований в области.

Напомним, жительница Николаевской области пойдет под суд за пророссийскую позицию. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.