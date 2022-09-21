Центральный районный суд Николаева арестовал без права внесения залога местного жителя, который через мессенджер передавал спецслужбам РФ информацию о перемещении подразделений и техники ВСУ по городу с указанием координат и расположения блокпостов с военнослужащими вблизи одного из мостовых переходов. Суд также наложил арест на две его квартиры в Николаеве и Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

— Подозреваемый в судебном заседании признал свою вину, отметил, что действительно передавал информацию о перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, однако делал это не для того, чтобы нанести ущерб суверенитету Украины, а с целью скорейшего прекращения военных действий, — говорится в сообщении.

Защитник просил выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста, обосновывая это тем, что его клиент сотрудничает со следствием, имеет крепкие социальные связи и родителей, которым нужен уход и забота.

Однако, следователь судья Иван Дирко постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, ранее в Николаеве задержан 72-летний житель. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.