Центральный районный суд Николаева арестовал без права внесения залога местного жителя, который через мессенджер передавал спецслужбам РФ информацию о перемещении подразделений и техники ВСУ по городу с указанием координат и расположения блокпостов с военнослужащими вблизи одного из мостовых переходов. Суд также наложил арест на две его квартиры в Николаеве и Одессе.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
— Подозреваемый в судебном заседании признал свою вину, отметил, что действительно передавал информацию о перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, однако делал это не для того, чтобы нанести ущерб суверенитету Украины, а с целью скорейшего прекращения военных действий, — говорится в сообщении.
Защитник просил выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста, обосновывая это тем, что его клиент сотрудничает со следствием, имеет крепкие социальные связи и родителей, которым нужен уход и забота.
Однако, следователь судья Иван Дирко постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, ранее в Николаеве задержан 72-летний житель. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.
Центральный районный суд Николаева арестовал без права внесения залога местного жителя, который через мессенджер передавал спецслужбам РФ информацию о перемещении подразделений и техники ВСУ по городу с указанием координат и расположения блокпостов с военнослужащими вблизи одного из мостовых переходов. Суд также наложил арест на две его квартиры в Николаеве и Одессе.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
— Подозреваемый в судебном заседании признал свою вину, отметил, что действительно передавал информацию о перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, однако делал это не для того, чтобы нанести ущерб суверенитету Украины, а с целью скорейшего прекращения военных действий, — говорится в сообщении.
Защитник просил выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста, обосновывая это тем, что его клиент сотрудничает со следствием, имеет крепкие социальные связи и родителей, которым нужен уход и забота.
Однако, следователь судья Иван Дирко постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, ранее в Николаеве задержан 72-летний житель. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.