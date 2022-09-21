Центральный районный суд Николаева арестовал 72-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.111 УК Украины, в виде заключения под стражу без возможности внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

— Подозреваемый используя сервис для обмена сообщениями, систематически передавал представителю спецслужб РФ информацию о перемещении и дислокации подразделений ВС Украины, корректировал вражеские обстрелы по промышленным предприятиям, высшим учебным заведениям, одному из николаевских мостов, имеющему стратегическое значение. Кроме этого, в середине сентября он, выполняя очередную задачу представителя спецслужб РФ, осуществил детальную фотографию территории одного из объектов критической инфраструктуры г.Николаева, выход которого из строя мог бы поставить под угрозу ход отопительного сезона в городе, говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый частично признал свою вину, просил избрать более мягкую меру пресечения, поскольку «осознал свою ошибку и в дальнейшем будет выполнять свои процессуальные обязанности должным образом».

Защитник просил выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку подозреваемый является пенсионером, имеет больную жену, которая нуждается в уходе.

Однако, следователь судья Иван Дирко постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, именно этот пенсионер обещал оккупантам наварить щи, когда те захватят Николаев.