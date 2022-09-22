В Запорожье поврежден 21 жилой дом в результате обстрела города российскими оккупантами в четверг, 22 сентября.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

— Идет ликвидация вражеских обстрелов. В настоящее время известно о 21 поврежденном доме, — написал он в телеграмм-канале.

Анатолий Куртев отметил, что сотрудники коммунальных служб работают на местах вместе с жителями города и выдают людям стекло и плиты OSB.

В свою очередь глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в результате обстрела погиб 65-летний мужчина, а гостиница и ресторан в парке в центре города получили «значительные разрушения».

– Еще один прилет – в телевизионную башню. Враги готовятся к своей пропагандистской информационной кампании. Также был прилет в энергетический объект критической инфраструктуры. На время пришлось выключить резервный генератор, в том числе и в областной больнице. Пока проблема решена. Инфраструктуру еще придется восстанавливать, – написал.

Ранее стало известно, что оккупанты в четверг утром обстреляли Запорожье, в результате чего один человек погиб, еще пять получили ранения. По городу было выпущено девять ракет, одна из них попала в здание местного отеля.