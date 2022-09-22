Утром 22 сентября российская оккупационная армия нанесла очередной ракетный удар по Запорожью. Захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру, одна из ракет попала в гостиницу.

В результате обстрела есть погибший, люди остаются под завалами. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Девять ракет накрыли Запорожье и пригород. Российские изверги выпустили ракету в гостиницу в центральном парке. Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов и увольнением людей, — сообщил Кирилл Тимошенко.

Также он отметил, что путинские войска попали в электрическую подстанцию. В результате удара южные общины Запорожского района остались без света. Кроме того, одна из вражеских ракет попала в телебашню.

— Экстренные службы работают над тем, чтобы как можно быстрее устранить последствия, - отметил он.

Напомним, что по центру Николаева ночью попали 9 российских ракет.

Также напомним, что по информации ГСЧС, враг нанес удары по Очакову. Из-за ночных обстрелов произошел пожар буксира.