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Утром 22 сентября российская оккупационная армия нанесла очередной ракетный удар по Запорожью. Захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру, одна из ракет попала в гостиницу.
В результате обстрела есть погибший, люди остаются под завалами. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
— Девять ракет накрыли Запорожье и пригород. Российские изверги выпустили ракету в гостиницу в центральном парке. Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов и увольнением людей, — сообщил Кирилл Тимошенко.
Также он отметил, что путинские войска попали в электрическую подстанцию. В результате удара южные общины Запорожского района остались без света. Кроме того, одна из вражеских ракет попала в телебашню.
— Экстренные службы работают над тем, чтобы как можно быстрее устранить последствия, - отметил он.
Напомним, что по центру Николаева ночью попали 9 российских ракет.
Также напомним, что по информации ГСЧС, враг нанес удары по Очакову. Из-за ночных обстрелов произошел пожар буксира.
Утром 22 сентября российская оккупационная армия нанесла очередной ракетный удар по Запорожью. Захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру, одна из ракет попала в гостиницу.
В результате обстрела есть погибший, люди остаются под завалами. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
— Девять ракет накрыли Запорожье и пригород. Российские изверги выпустили ракету в гостиницу в центральном парке. Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов и увольнением людей, — сообщил Кирилл Тимошенко.
Также он отметил, что путинские войска попали в электрическую подстанцию. В результате удара южные общины Запорожского района остались без света. Кроме того, одна из вражеских ракет попала в телебашню.
— Экстренные службы работают над тем, чтобы как можно быстрее устранить последствия, - отметил он.
Напомним, что по центру Николаева ночью попали 9 российских ракет.
Также напомним, что по информации ГСЧС, враг нанес удары по Очакову. Из-за ночных обстрелов произошел пожар буксира.