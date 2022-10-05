Сотрудники коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» заасфальтировали те участки дорог в Николаеве, куда попали российские ракеты.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

— Каждый день наши коммунальщики ликвидируют последствия обстрелов. Работают по будням и выходным. Свою работу продолжают и наши строительные бригады, – написал он.

Напомним, во время ночных обстрелов Николаева 1 октября ВС РФ попали в жилой дом в центре города. По состоянию на 9:00 утра выяснилось, что в этот раз жертв нет. Ракета от С-300 разрушила часть четвертого и пятого этажей многоквартирного дома.