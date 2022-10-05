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Украинские военные проводят наступательные действия на юге Украины. Они продвигаются по северу Херсонской области, а также в юго-восточной части Николаевской.
Об этом свидетельствуют актуальные данные разведки минобороны Великобритании.
Кроме того, по данным разведки:
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что операция по освобождению украинских территорий будет проходить на четырех направлениях.
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Украинские военные проводят наступательные действия на юге Украины. Они продвигаются по северу Херсонской области, а также в юго-восточной части Николаевской.
Об этом свидетельствуют актуальные данные разведки минобороны Великобритании.
Кроме того, по данным разведки:
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что операция по освобождению украинских территорий будет проходить на четырех направлениях.