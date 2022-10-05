Украинские военные проводят наступательные действия на юге Украины. Они продвигаются по северу Херсонской области, а также в юго-восточной части Николаевской.

Об этом свидетельствуют актуальные данные разведки минобороны Великобритании.

Кроме того, по данным разведки:

украинские военные продолжают наступать в восточной части Харьковской области, которая все еще находится под контролем россиян;

ВСУ проводят штурмовые действия к востоку от Лимана (Донецкая область);

российские оккупанты пытаются продвинуться в Донецкой области на Славянском направлении и неподалеку от поселка Пески.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что операция по освобождению украинских территорий будет проходить на четырех направлениях.