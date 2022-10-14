В ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной Херсонской области Служба безопасности обнаружила полный склад с ракетно-артиллерийским вооружением россиян.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Среди обнаруженного – более полутысячи артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня «Град» и «Ураган», а также более сотни противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.

Замаскированный склад с вражескими боеприпасами находился в помещении дома культуры поселка Большая Александровка.

Все изъятые российские средства поражения переданы для нужд Вооруженных Сил Украины.

Напомним, на одной из позиций на южном направлении кафиры бросили ПТРК «Корнет», убегая от наступления морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.