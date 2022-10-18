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Оккупанты возводят фортификационные сооружения путем ограбления местного населения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В населенном пункте Благодатное Херсонской области из частных домохозяйств мирных граждан изымают строительные материалы и металлические конструкции усадеб для оборудования инженерных укреплений.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области; Бахмутское, Иванград, Клищиевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.
За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары потерпели районы более 35 населенных пунктов. В частности Киева и области, Одесской, Николаевской областей; Белогоровка, Терны, Красногоровка и Марьинка Донецкой области; Новая Каменка и Белогорка Херсонской области. Для этого противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, привлечены 43 беспилотных летательных аппарата иранского производства «Shahed −136», 38 из которых сбиты украинскими воинами.
Напомним, в Херсонской области российские войска забрали 13 судов николаевской компании «Грейн-Трансшипмент» и используют их для строительства понтонных переправ, необходимых для опрокидывания техники.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области оккупанты строят понтон из краденых у украинских предпринимателей барж. В частности, часть из них принадлежит николаевскому предприятию «Нибулон».
Оккупанты возводят фортификационные сооружения путем ограбления местного населения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В населенном пункте Благодатное Херсонской области из частных домохозяйств мирных граждан изымают строительные материалы и металлические конструкции усадеб для оборудования инженерных укреплений.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области; Бахмутское, Иванград, Клищиевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.
За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары потерпели районы более 35 населенных пунктов. В частности Киева и области, Одесской, Николаевской областей; Белогоровка, Терны, Красногоровка и Марьинка Донецкой области; Новая Каменка и Белогорка Херсонской области. Для этого противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, привлечены 43 беспилотных летательных аппарата иранского производства «Shahed −136», 38 из которых сбиты украинскими воинами.
Напомним, в Херсонской области российские войска забрали 13 судов николаевской компании «Грейн-Трансшипмент» и используют их для строительства понтонных переправ, необходимых для опрокидывания техники.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области оккупанты строят понтон из краденых у украинских предпринимателей барж. В частности, часть из них принадлежит николаевскому предприятию «Нибулон».