В ходе стабилизационных мероприятий на освобожденной территории Луганской области сотрудники СБУ задержали одного из организаторов устроенного Россией псевдореферендума.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что коллаборанткой оказалась 50-летняя жительница села Стельмаховка. Женщина работала на местном сельскохозяйственном предприятии, а после вторжения российских войск по идеологическим соображениям пошла на сотрудничество с врагом.

Установлено, что в ответ на лояльность захватчики поручили фигурантке подготовку и проведение фейкового референдума в родном селе.

По данным следствия, чтобы обеспечить «вхождение» захваченных территорий в состав РФ, женщина обходила с урной для сбора бюллетеней дворы односельчан, агитировала их проголосовать за «присоединение» к России. Кроме того, в составе так называемой избирательной комиссии она обеспечила подсчет голосов в пользу заранее определенной в Кремле статистики.

Колаборантка находится под стражей. Следователями СБУ женщине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные по предварительному сговору группой лиц) и ч. 5 ст. 111-1 (участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса.

Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила одного из организаторов незаконного референдума, призвавшего местных жителей к участию в проведении референдума на временно оккупированной территории Николаевской области.

До этого Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов на Николаевщине.