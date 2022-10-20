В Полтаве предпринимателям отключат электроэнергию, если они не будут выключать наружное освещение. В городе уже ввели патрулирование.

Об этом сообщил мэр Полтавы Александр Мамай в Telegram.

По его словам, сегодня, 20 октября, в 15.00 улицы города начала патрулировать инспекция по благоустройству совместно с сотрудниками полиции.

«Предприниматели, которые не выключат внешнее освещение и не будут реагировать на распоряжения и рекомендации, будут отключены от электроснабжения», - предупредил он.

Он также отметил, что такие меры крайние и понимание будут пытаться достичь с помощью переговоров.

Напомним, в Николаеве количество электротранспорта в целях экономии энергии уменьшили на 60%. При этом увеличили количество автобусов по маршрутам.

В городе также выключили светофоры. Вместе с тем, «Укрэнерго» сообщило о том, что 20 октября по всей Украине могут быть применены меры по ограничению потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера. Где именно и в какое время будут отключения — советуют смотреть на сайтах операторов. Отключения будут поочередные – продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более 4 часов.