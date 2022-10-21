Правоохранители Первомайского района разыскивают Владимира Чорновила. 19 октября мужчина ушел из дома в неизвестном направлении.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

По информации правоохранителей, Владимир Черновол 1969 года рождения, проживает в одном из сел Первомайского района. Где находится Владимир, его родным неизвестно.

Приметы мужчины: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза голубые. Также Владимир имеет татуировку в форме буквы «В» на левой кости и шрам на носу.

Был одет в камуфляжную кофту, темно-зеленого цвета брюки, серого цвета кроссовки и кепку.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетнего или предоставить любую другую информацию, сообщить ее в Первомайский районный отдел полиции по адресу: город Первомайск, улица Грушевского, 29, или по телефонам (068)314-29-49, (093) 631-84-50, (066) 328-78-00, 102.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала предателя, который «сдавал» врагу местонахождение участников движения сопротивления во время временной оккупации территории Лиманской общины.