|Швидкість вітру:
|3.1 м/с
|Схід сонця:
|07:17
|Захід сонця:
|17:55
|Температура завтра:
|+15 C°
|Швидкість вітру:
|1.5 м/с
|Схід сонця:
|07:29
|Захід сонця
|17:55
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.85 грн
|40.35 грн
|EUR
|38 грн
|39 грн
Правоохранители Первомайского района разыскивают Владимира Чорновила. 19 октября мужчина ушел из дома в неизвестном направлении.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
По информации правоохранителей, Владимир Черновол 1969 года рождения, проживает в одном из сел Первомайского района. Где находится Владимир, его родным неизвестно.
Приметы мужчины: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза голубые. Также Владимир имеет татуировку в форме буквы «В» на левой кости и шрам на носу.
Был одет в камуфляжную кофту, темно-зеленого цвета брюки, серого цвета кроссовки и кепку.
Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетнего или предоставить любую другую информацию, сообщить ее в Первомайский районный отдел полиции по адресу: город Первомайск, улица Грушевского, 29, или по телефонам (068)314-29-49, (093) 631-84-50, (066) 328-78-00, 102.
Напомним, что Служба безопасности Украины задержала предателя, который «сдавал» врагу местонахождение участников движения сопротивления во время временной оккупации территории Лиманской общины.
Правоохранители Первомайского района разыскивают Владимира Чорновила. 19 октября мужчина ушел из дома в неизвестном направлении.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
По информации правоохранителей, Владимир Черновол 1969 года рождения, проживает в одном из сел Первомайского района. Где находится Владимир, его родным неизвестно.
Приметы мужчины: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза голубые. Также Владимир имеет татуировку в форме буквы «В» на левой кости и шрам на носу.
Был одет в камуфляжную кофту, темно-зеленого цвета брюки, серого цвета кроссовки и кепку.
Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетнего или предоставить любую другую информацию, сообщить ее в Первомайский районный отдел полиции по адресу: город Первомайск, улица Грушевского, 29, или по телефонам (068)314-29-49, (093) 631-84-50, (066) 328-78-00, 102.
Напомним, что Служба безопасности Украины задержала предателя, который «сдавал» врагу местонахождение участников движения сопротивления во время временной оккупации территории Лиманской общины.