В четверг, 20 октября, на телефонный номер аварийно диспетчерской службы 104 поступил вызов об отсутствии газоснабжения. Прибывшая на место бригада обнаружила перекрытую задвижку на шкаф — регулирующем оборудовании, в результате чего садовые товарищества «Зорька» и «Культурный сад» остались без поставки газа.

На место была вызвана полиция и составлен протокол, сообщает пресс-служба АО «Николаевгаз».

Газорегулирующее оборудование не учитывается на балансе АО «Николаевгаз» и обслуживалось одной из сетей супермаркетов, по состоянию на 21 октября специалистов компании не допускают оборудование для восстановления услуги клиентам компании.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инциндента, а специалисты АО «Николаевгаз» готовы выполнить пуск газа потребителям.

Ранее «Николаевгаз» отчитался, что ведет активную подготовку к отопительному сезону.