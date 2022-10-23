Генеральный штаб подтвердил и уточнил информацию об уничтожении личного состава и техники противника в Новой Каховке и Запорожской области.

Об этом говорится в утренней сводке.

В частности, в Новой Каховке Херсонской области, в результате поражения места дислокации захватчиков, уничтожены 6 единиц вооружения и военной техники и до 150 военнослужащих ранены.

В Запорожской области уничтожены 5 единиц вооружения и военной техники и около 100 военнослужащих ранены. Информация о погибших оккупантов уточняется.

Как сообщалось, оккупационная «власть» Херсонской области из-за «напряженной ситуации на фронте» приказала жителям 22 октября покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.