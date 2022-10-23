В Херсоне отсутствуют российские мобильная связь и интернет. Кабельный интернет начал исчезать в городе еще со вчерашнего вечера.

Об этом сообщает херсонское издание "МОСТ».

- Так называемое «министерство цифровой трансформации Херсонской области» сообщило, что «проблемы с интернетом наблюдаются, блоггеры разгоняют панику, доступ к интернету в ближайшее время будет восстановлен», - пишет издание.

Окуанты заявляли, что мобильный интернет вроде бы есть.

— Сегодня утром исчез и он вместе с российской мобильной связью, — добавили в издании.

Ранее сообщалось, что Херсон покинула значительную часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в заброшенные дома. Враг готовит Херсон к уличным боям.