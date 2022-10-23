Более 80 населенных пунктов окажутся под угрозой в случае, если россияне примут решение взорвать заминированную плотину Каховской ГЭС.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным карты немецкой газеты, из-за подрыва плотины может затопить значительную часть Херсонской области, сотни тысяч человек пострадают.

— Минирование дамбы как оружие войны – это ужасная угроза массовым убийствам. То, что Россия делает там на Днепре — это метод, который «Исламское государство» уже использовало на Евфрате, приводит Bild слова лидера немецкой партии «зеленых» Омида Нурипура.

Напомним, по данным украинской разведки, россияне заменяли Каховскую ГЭС еще в апреле, а недавно начали устанавливать взрывчатку на опорах и шлюзах.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.