Николаевская область на 4-м месте по количеству детей, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине, общее количество раненых и погибших - 77.

Такие данные по состоянию на 29 октября 2022 обнародовал Офис Генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров.

Всего в результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине пострадали 1253 ребенка, официальное количество погибших детей - 430, раненых 823.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 420, Харьковской – 260, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 58, Днепропетровской – 31.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях, указано в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2688 учебных заведений. 331 из них разрушены полностью.

Ночью 13 октября войска России массово обстреляли Николаев, в том числе 5-этажный жилой дом. В результате два верхних этажа разрушены до основания, остальные – под завалами. Среди раненых был 11-летний мальчик, которого достали под завалами, где он пробыл 6 часов. Его доставили в больницу, где он скончался от остановки сердца.

Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.