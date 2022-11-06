За прошедшие сутки россияне направили атаку дронов-камикадзе на Николаевщину. Два из них попали в промышленный объект в Галициновской громаде.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

— Одного (шахеда, — прим.) воины-зенитчики сбили, два попали в промышленный объект в Галициновской общине. Повреждены производственные мощности, человеческих потерь нет, говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки под обстрелы россиян попали общины двух районов Николаевской области.

Напомним, полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко считает хорошим примером для других городов отлаженную противопроветренную оборону навыка Николаева. Благодаря ей, по его словам, иранские дроны «уже боятся и облетают Николаев».