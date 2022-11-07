В провинции Сивас в центральной части Турции в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившего мигрантов под наблюдением представителей жандармерии, погибли двое и серьезно ранены 10 человек.

Об этом сообщили в губернаторстве провинции Сивас, передает информагентство DHA.

— Из 38 мигрантов в транспортном средстве два человека погибли, 10 пассажиров получили серьезные ранения, а другие пассажиры получили легкие ранения. Трое из пяти находившихся в автобусе сотрудников жандармерии получили ранения, — сообщил губернатор провинции Сивас Йылмаз Шимшек.

Авария произошла на отрезке трассы Пинарбаши-Гюрюн.

Как указывает информагентство, двое погибших были из числа беженцев из Сирии. Автобус ехал из Диярбакыра в Стамбул. По предварительной информации, водитель не справился с управлением транспортным средством на скользкой от дождя дороге. Продолжается расследование ДТП.

Напомним, что вечером в субботу, 22 октября, на пересечении улиц Садовой и 68 десантников в Николаеве столкнулись автомобили Mercedes-Benz GLK 220, Opel Sintra и Renault Dokker.