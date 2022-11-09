В Николаевской области враг снова обстрелял две громады. Поврежден объект промышленной инфраструктуры, частный дом и транспорт.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

Вчера, 8 ноября, ориентировочно в 13:55 враг наносил артиллерийские удары по Шевченковской громаде. Попадание зафиксировано в объекте промышленной инфраструктуры. Пострадавших нет.

Вчера, 8 ноября, с 11:30 до 12:20 и с 15:30 до 16:00 обстрелы подверглись зафиксированы в Широковской громаде. В результате разрушен один дом, поврежден частный транспорт и зафиксировано попадание по открытым территориям. Пострадавших нет.

Напомним, что за прошедший день авиация нанесла 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники.