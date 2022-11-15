Каховская ГЭС в Херсонской области на данный момент не вырабатывает электроэнергию.

Об этом заявил коллаборант Владимир Сальдо, назначенный россиянами главой оккупационной «администрации» Херсонщины, пишет «Интерфакс-Россия».

— На сегодняшний день турбины не выдают электроэнергию, и необходимости в этом нет, - сказал изменник.

Он пояснил, что электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в общей энергосистеме, и не играет существенной роли в энергообеспечении. Более важен гидроузел электростанции. Он состоит из плотины и системы каналов, которыми россияне сейчас незаконно обеспечивают водой Крым.

— На сегодняшний момент более опасна ситуация не с выработкой электроэнергии, а с самой плотиной, которая в случае подрыва грозит затоплением достаточно большой территории. Но подорвать ее очень сложно, ракетами ее тоже не разобьешь. Надеемся, что эта часть Каховской ГЭС будет стоять еще долго, — сказал коллаборант.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле, а в октябре выполнили работы по дополнительному минированию шлюзов и опор.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.