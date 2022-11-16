Замглавы оккупационной «администрации» Херсонской области Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении.

Об этом пишут "Осторожно, новости».

Изданию информацию об этом сообщил источник в оккупационном «правительстве» области. По данным собеседника издания, речь может идти о присвоении бюджетных средств (в составе группы).

«Минимум 60 миллионов (рублей, – прим.), я думаю больше. Ее решили закрыть, она пыталась договориться. Даже приезжала в Москву», – рассказывает источник.

Также оно утверждает, что Екатерину Губареву сначала отстранили от должности, после этого она уехала в Москву и попыталась сменить работу. Но в итоге был задержан.

Сегодня муж Екатерины Губаревой, еще один коллаборант Павел Губарев заявил о ее исчезновении.

Отметим, что публицы Губаревых являются донецкими сепаратистами, участвовавшими в организации митингов и провозглашении «ДНР» в 2014 году.

Ранее коллаборантка Екатерина Губарева якобы попала в ДТП в оккупированном Крыму. Фото ее разбитой машины было опубликовано вечером 27 октября.