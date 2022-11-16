Замглавы оккупационной «администрации» Херсонской области Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении.
Об этом пишут "Осторожно, новости».
Изданию информацию об этом сообщил источник в оккупационном «правительстве» области. По данным собеседника издания, речь может идти о присвоении бюджетных средств (в составе группы).
«Минимум 60 миллионов (рублей, – прим.), я думаю больше. Ее решили закрыть, она пыталась договориться. Даже приезжала в Москву», – рассказывает источник.
Также оно утверждает, что Екатерину Губареву сначала отстранили от должности, после этого она уехала в Москву и попыталась сменить работу. Но в итоге был задержан.
Сегодня муж Екатерины Губаревой, еще один коллаборант Павел Губарев заявил о ее исчезновении.
Отметим, что публицы Губаревых являются донецкими сепаратистами, участвовавшими в организации митингов и провозглашении «ДНР» в 2014 году.
Ранее коллаборантка Екатерина Губарева якобы попала в ДТП в оккупированном Крыму. Фото ее разбитой машины было опубликовано вечером 27 октября.
Замглавы оккупационной «администрации» Херсонской области Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении.
Об этом пишут "Осторожно, новости».
Изданию информацию об этом сообщил источник в оккупационном «правительстве» области. По данным собеседника издания, речь может идти о присвоении бюджетных средств (в составе группы).
«Минимум 60 миллионов (рублей, – прим.), я думаю больше. Ее решили закрыть, она пыталась договориться. Даже приезжала в Москву», – рассказывает источник.
Также оно утверждает, что Екатерину Губареву сначала отстранили от должности, после этого она уехала в Москву и попыталась сменить работу. Но в итоге был задержан.
Сегодня муж Екатерины Губаревой, еще один коллаборант Павел Губарев заявил о ее исчезновении.
Отметим, что публицы Губаревых являются донецкими сепаратистами, участвовавшими в организации митингов и провозглашении «ДНР» в 2014 году.
Ранее коллаборантка Екатерина Губарева якобы попала в ДТП в оккупированном Крыму. Фото ее разбитой машины было опубликовано вечером 27 октября.