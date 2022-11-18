В Херсонской и Николаевской области активно идет очистка освобожденных территорий от взрывоопасных предметов. Разминированию подлежит более 8 тысяч км кв. Из них около 7 тысяч км кв. — это территория Херсонской области и до 1,5 тысяч км кв — Николаевская.

Об этом глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук заявил в эфире национального телемарафона.

В настоящее время на этих территориях работает значительное количество пиротехнических подразделений ГСЧС. Там также работают инженерные и аварийно-спасательные подразделения, которые обследуют автодороги, взаимодействуют с энергетиками, разбирают и обследуют запускаемые в работу объекты.

— Надеюсь, что в ближайшие дни на деоккупированных территориях будет восстановлена электроэнергия и заработают системы жизнеобеспечения. Несколько месяцев понадобятся работающим там структурам для восстановления полноценной жизни на территории Херсонской области, — сказал Сергей Крук.

Напомним, 16 ноября во время ремонта водопровода Днепр-Николаев на мине подорвалась служебная машина МКП «Николаевводоканал».