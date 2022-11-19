Преступная группировка наладила схему вывоза мужчин за границу. Уклонявшихся переправляли в Россию.

Об этом сообщает пресс- служба Службы безопасности Украины.

Группировка действовала сразу в нескольких регионах Украины. Мужчин призывного возраста вывозили в Южный Кавказ или страны Евросоюза через территорию РФ. «Цена вопроса» составляла от 2,5 до 8 тысяч долларов с клиента.

Злоумышленники обещали вывезти желающих в оккупированный Крым через Запорожскую область, а затем Крымский мост на территорию России. Для этого мошенники установили контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ. Он должен был обеспечить «проход» уклонявшихся через российскую границу.

Еще один «маршрут» аферистов пролегал через приграничные районы Сумской области. Злоумышленники планировали использовать «обходные» пути вне контрольно-пропускных пунктов.

Также уклонявшихся вывозили в страны Европы под видом водителей агропромышленных предприятий, которые транспортируют сельхозпродукцию в ЕС.

СБУ задокументировали факт преступных действий, включая получение средств. Стражи порядка провели более 20 обысков в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях, найдя телефоны, которые использовали преступники для общения с врагом.

Шестерым участникам схемы объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Снегиревки, которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.