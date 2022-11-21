В микрорайоне Лиски Николаева произошла авария на водопроводной сети. В некоторых домах не будет воды до завтрашнего вечера.

Об этом сообщает «Николаевводоканал».

Водоснабжение приостановлено по улице Крылова от 19 до 35 дома. Воды не будет ориентировочно до 18 часов 22 ноября.

Напомним, что вчера, 19 ноября, Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило возобновление третьей локации поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ водовода «Днепр-Николаев» по которому осуществлялись поставки воды из реки Днепр в Николаев.