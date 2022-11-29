Следователи Первомайщины сообщили о подозрении эксбухгалтеру управления городского совета.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Бывший бухгалтер незаконно завладела бюджетными средствами в сумме более 500 тысяч гривен из бюджета города. За совершенное преступление женщине грозит заключение сроком до восьми лет.

— В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в течение 2021-2022 годов 41-летняя бухгалтер одного из управлений органа местного самоуправления вступила в сговор с главным бухгалтером данного управления. После этого они вместе перечислили бюджетные средства на свои банковские счета в размере более 500 тысяч гривен. Похищенными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению, — отметили в полиции.

Напомним, что в сентябре главной бухгалтерке управления культуры Первомайского городского совета сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами в размере 1,3 миллиона гривен.

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