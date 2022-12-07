По улице Большая Морская жители пятиэтажки уже не один день без воды — подведенная в дом водопроводная сеть полностью сгнила.
Об этом сообщило коммунальное предприятие «Николаевводоканал».
«Пришлось прекратить подачу воды в дома по улицам Террасная, Бугский бульвар и Большой Морской, чтобы успешно произвести ремонт. Ребята лично раскопали 18 метров, чтобы демонтировать разрушенную сеть», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новая труба уже установлена. Через несколько дней будет сделано благоустройство и, наконец, дискомфорт для жителей дома закончится.
Напомним, в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич пока не готов назвать сроки восстановления водоснабжения из Днепра. Проблемным вопросом остается разрушенная станция водозабора в Херсоне.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
По улице Большая Морская жители пятиэтажки уже не один день без воды — подведенная в дом водопроводная сеть полностью сгнила.
Об этом сообщило коммунальное предприятие «Николаевводоканал».
«Пришлось прекратить подачу воды в дома по улицам Террасная, Бугский бульвар и Большой Морской, чтобы успешно произвести ремонт. Ребята лично раскопали 18 метров, чтобы демонтировать разрушенную сеть», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новая труба уже установлена. Через несколько дней будет сделано благоустройство и, наконец, дискомфорт для жителей дома закончится.
Напомним, в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич пока не готов назвать сроки восстановления водоснабжения из Днепра. Проблемным вопросом остается разрушенная станция водозабора в Херсоне.