По улице Большая Морская жители пятиэтажки уже не один день без воды — подведенная в дом водопроводная сеть полностью сгнила.

Об этом сообщило коммунальное предприятие «Николаевводоканал».

«Пришлось прекратить подачу воды в дома по улицам Террасная, Бугский бульвар и Большой Морской, чтобы успешно произвести ремонт. Ребята лично раскопали 18 метров, чтобы демонтировать разрушенную сеть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая труба уже установлена. Через несколько дней будет сделано благоустройство и, наконец, дискомфорт для жителей дома закончится.

Напомним, в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.