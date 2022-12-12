Посольство Украины в Греции получило по почте окровавленный пакет, идентичный тем, что уже посылали украинским дипломатам в других странах.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, посылка поступила утром 12 декабря и это уже 28-е такое отправление для украинских дипломатических миссий.

— Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Греческая полиция начала следственные действия. Ожидаем также ускорение расследования со стороны немецких правоохранителей, - отметил Олег Николенко.

Всего за последнее время было уже 33 случая угроз украинским дипломатам в 17 странах, из которых 1 покушение на теракт, два сообщения о минировании, один случай вандализма, одна письменная угроза и 28 окровавленных пакетов.

— Как сказал Дмитрий Кулеба, как бы ни пытались враги запугать украинскую дипломатию, ничего у них не получится. Работаем на победу, — добавил представитель.

Напомним, днем 30 ноября раздался взрыв в посольстве Украины в Мадриде. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована его имени. Она вызывала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную почту дипломата.

Национальная судебная коллегия Испании квалифицировала взрыв в посольстве Украины в Мадриде как теракт.

Кроме того, свертки с, вероятно, взрывными устройствами получили премьер и Минобороны Испании, а также испанская компания Instalaza, производящая оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами.

Также полиция Испании изъяла еще три конверта, адресованные украинским дипломатическим учреждениям, у которых, похоже , были глаза животных.