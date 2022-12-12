Посольство Украины в Греции получило по почте окровавленный пакет, идентичный тем, что уже посылали украинским дипломатам в других странах.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
По его словам, посылка поступила утром 12 декабря и это уже 28-е такое отправление для украинских дипломатических миссий.
— Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Греческая полиция начала следственные действия. Ожидаем также ускорение расследования со стороны немецких правоохранителей, - отметил Олег Николенко.
Всего за последнее время было уже 33 случая угроз украинским дипломатам в 17 странах, из которых 1 покушение на теракт, два сообщения о минировании, один случай вандализма, одна письменная угроза и 28 окровавленных пакетов.
— Как сказал Дмитрий Кулеба, как бы ни пытались враги запугать украинскую дипломатию, ничего у них не получится. Работаем на победу, — добавил представитель.
Напомним, днем 30 ноября раздался взрыв в посольстве Украины в Мадриде. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована его имени. Она вызывала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную почту дипломата.
Национальная судебная коллегия Испании квалифицировала взрыв в посольстве Украины в Мадриде как теракт.
Кроме того, свертки с, вероятно, взрывными устройствами получили премьер и Минобороны Испании, а также испанская компания Instalaza, производящая оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами.
Также полиция Испании изъяла еще три конверта, адресованные украинским дипломатическим учреждениям, у которых, похоже , были глаза животных.
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Посольство Украины в Греции получило по почте окровавленный пакет, идентичный тем, что уже посылали украинским дипломатам в других странах.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
По его словам, посылка поступила утром 12 декабря и это уже 28-е такое отправление для украинских дипломатических миссий.
— Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Греческая полиция начала следственные действия. Ожидаем также ускорение расследования со стороны немецких правоохранителей, - отметил Олег Николенко.
Всего за последнее время было уже 33 случая угроз украинским дипломатам в 17 странах, из которых 1 покушение на теракт, два сообщения о минировании, один случай вандализма, одна письменная угроза и 28 окровавленных пакетов.
— Как сказал Дмитрий Кулеба, как бы ни пытались враги запугать украинскую дипломатию, ничего у них не получится. Работаем на победу, — добавил представитель.
Напомним, днем 30 ноября раздался взрыв в посольстве Украины в Мадриде. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована его имени. Она вызывала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную почту дипломата.
Национальная судебная коллегия Испании квалифицировала взрыв в посольстве Украины в Мадриде как теракт.
Кроме того, свертки с, вероятно, взрывными устройствами получили премьер и Минобороны Испании, а также испанская компания Instalaza, производящая оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами.
Также полиция Испании изъяла еще три конверта, адресованные украинским дипломатическим учреждениям, у которых, похоже , были глаза животных.