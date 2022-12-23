В четверг 22 декабря подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали три пожара.
В частности, в 12:59 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Надбугской в селе Варюшине Веселиновской территориальной громады Вознесенского района, сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.
На место направлено отделение 11 государственной пожарно-спасательной части и добровольной пожарной команды с. Покровка КПУ «Безопасная Веселиновщина». Совместными усилиями пожарные в 14:56 пожар ликвидировали на площади 40 кв. м, ее повлекло нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
В 22:41 спасателей известили о возгорании мусора в неэксплуатированном жилом доме по переулку Молодежного села Мигия Мигиевской ТГ Первомайского района. Силами очередной караула 23 ГПРЧ пожар ликвидирован в 23:20 на площади 10 кв. м, причина устанавливается.
В 23.09 на пункт связи 12 ГПРЧ поступило сообщение о том, что на территории частного домовладения по ул. Южный пгт #Александровка Александровской ТГ Вознесенского района загорелся сеновал и сено в тюках.
Пожар укротили пожарные 12 ДПРЧ и местной пожарной охраны «Александровка». В 00:40 она ликвидирована на площади 30 кв. м, причина пожара устанавливается.
Всего от ГСЧС для ликвидации пожаров привлекались 12 спасателей и 3 спецавтомобиля.
Напомним, в Николаевской области в городе Снигиревка произошел пожар в магазине.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В четверг 22 декабря подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали три пожара.
В частности, в 12:59 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Надбугской в селе Варюшине Веселиновской территориальной громады Вознесенского района, сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.
На место направлено отделение 11 государственной пожарно-спасательной части и добровольной пожарной команды с. Покровка КПУ «Безопасная Веселиновщина». Совместными усилиями пожарные в 14:56 пожар ликвидировали на площади 40 кв. м, ее повлекло нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
В 22:41 спасателей известили о возгорании мусора в неэксплуатированном жилом доме по переулку Молодежного села Мигия Мигиевской ТГ Первомайского района. Силами очередной караула 23 ГПРЧ пожар ликвидирован в 23:20 на площади 10 кв. м, причина устанавливается.
В 23.09 на пункт связи 12 ГПРЧ поступило сообщение о том, что на территории частного домовладения по ул. Южный пгт #Александровка Александровской ТГ Вознесенского района загорелся сеновал и сено в тюках.
Пожар укротили пожарные 12 ДПРЧ и местной пожарной охраны «Александровка». В 00:40 она ликвидирована на площади 30 кв. м, причина пожара устанавливается.
Всего от ГСЧС для ликвидации пожаров привлекались 12 спасателей и 3 спецавтомобиля.
Напомним, в Николаевской области в городе Снигиревка произошел пожар в магазине.