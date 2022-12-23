В четверг 22 декабря подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали три пожара.

В частности, в 12:59 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Надбугской в селе Варюшине Веселиновской территориальной громады Вознесенского района, сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

На место направлено отделение 11 государственной пожарно-спасательной части и добровольной пожарной команды с. Покровка КПУ «Безопасная Веселиновщина». Совместными усилиями пожарные в 14:56 пожар ликвидировали на площади 40 кв. м, ее повлекло нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В 22:41 спасателей известили о возгорании мусора в неэксплуатированном жилом доме по переулку Молодежного села Мигия Мигиевской ТГ Первомайского района. Силами очередной караула 23 ГПРЧ пожар ликвидирован в 23:20 на площади 10 кв. м, причина устанавливается.

В 23.09 на пункт связи 12 ГПРЧ поступило сообщение о том, что на территории частного домовладения по ул. Южный пгт #Александровка Александровской ТГ Вознесенского района загорелся сеновал и сено в тюках.

Пожар укротили пожарные 12 ДПРЧ и местной пожарной охраны «Александровка». В 00:40 она ликвидирована на площади 30 кв. м, причина пожара устанавливается.

Всего от ГСЧС для ликвидации пожаров привлекались 12 спасателей и 3 спецавтомобиля.

Напомним, в Николаевской области в городе Снигиревка произошел пожар в магазине.