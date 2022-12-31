Вчера, 30 декабря, в 14:25 в результате вражеских обстрелов в одном из населенных пунктов Куцурубской громады были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Пострадавших нет, сообщает Николаевская ОВА.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Ранее россияне обстреляли две общины Николаевщины. Были разрушены дома и помещения предприятия.