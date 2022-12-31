Днем 31 декабря российские войска нанесли массированную атаку на гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

«Террористы. Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые. россияне хотят запугать, оставить нас в темноте на новый год, нанести как можно больше вреда гражданской инфраструктуре. Несмотря на это наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак. Силы ПВО – это герои и настоящий щит нашего неба. Спасибо им! Россия и ее террористические войска будут наказаны за каждую ракету», - написал он.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на столицу уже зафиксировано 7 пострадавших, также один человек погиб.

Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.

Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы.