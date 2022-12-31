Днем 31 декабря российские войска нанесли массированную атаку на гражданскую инфраструктуру Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
«Террористы. Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые. россияне хотят запугать, оставить нас в темноте на новый год, нанести как можно больше вреда гражданской инфраструктуре. Несмотря на это наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак. Силы ПВО – это герои и настоящий щит нашего неба. Спасибо им! Россия и ее террористические войска будут наказаны за каждую ракету», - написал он.
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на столицу уже зафиксировано 7 пострадавших, также один человек погиб.
Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.
Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы.
Отметим, что в Николаевской области экстренно отключили две очереди графика почасовых отключений из-за запуска россиянами ракет. Превентивные отключения также были применены в Харьковской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях и Житомире.
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Днем 31 декабря российские войска нанесли массированную атаку на гражданскую инфраструктуру Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
«Террористы. Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые. россияне хотят запугать, оставить нас в темноте на новый год, нанести как можно больше вреда гражданской инфраструктуре. Несмотря на это наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак. Силы ПВО – это герои и настоящий щит нашего неба. Спасибо им! Россия и ее террористические войска будут наказаны за каждую ракету», - написал он.
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на столицу уже зафиксировано 7 пострадавших, также один человек погиб.
Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.
Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы.
Отметим, что в Николаевской области экстренно отключили две очереди графика почасовых отключений из-за запуска россиянами ракет. Превентивные отключения также были применены в Харьковской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях и Житомире.