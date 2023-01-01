Утром 1 января город Очаков в очередной раз был обстрелян войсками Российской Федерации.

Информацию о последствиях обстрелов опубликовало Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

Обстрел произошел около 5 часов утра. Сначала снаряды попали в жилой сектор, а затем в здание пожарной части. Личный состав ГСЧС спасло то, что очередная стража в это время находилась в жилом секторе в другой части города. Очередная диспетчер, которая находилась на рабочем месте, осталась невредимой.

«Враг пытается нас запугать и не отказывается использовать различные методы и виды вооружения, не стесняясь нарушать международные правила и права. Спящий город обстреливает в первые часы нового 2023 года. Так, около пяти часов утра, россияне в очередной раз прибегли к террору и обстреляли г. Очаков Николаевского района области. Снаряды попали в жилой сектор, а также один из них попал в здание 22 государственной пожарно-спасательной части. В подразделении вылетели окна, разрушено перекрытие здания и покрытие гаража», - сообщили в ГСЧС.

1 января по Херсону было зафиксировано как минимум 7 прилетов. Россияне атаковали город по реактивным системам залпового огня, а также ракетами С-300.

А 31 декабря, российские войска обстреляли Николаев, разрушив 2 жилых дома. Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива.