Умер один из пострадавших в результате российского ракетного удара по Киеву 31 декабря.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Сегодня утром скончался один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря. 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии», — написал он.

Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.

Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы. По предварительной информации, в результате ракетной атаки россиян пострадали шесть человек. Трое были госпитализированы, еще троим оказали помощь на месте.

В результате обстрела 2 жилых дома разрушены до основания, 12 жилых домов повреждены (избиты окна, двери, крыша), в трех учебных заведениях вылетели окна.

Также в Николаеве загорелся пожар в одном из районов, куда попала российская ракета.