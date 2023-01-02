Вторжение России на территорию Украины привело к масштабному ущербу в экологии страны. Из-за действий оккупантов под угрозой оказались заповедные зоны.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По данным Резникова, с начала полномасштабного вторжения россиян украинской экологии нанесен ущерб более чем на 35 миллиардов долларов.

— Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивается в 35,3 млрд. Миллионы гектаров заповедных зон — под угрозой, — написал Алексей Резников.

Он подчеркнул, что российские захватчики нарушили статью 55 протокола 1, запрещающую вести войну против окружающей среды из-за расправ.

Напомним, ущерб, нанесенный заповедной территории уникальной Кинбурнской косы из-за военной агрессии России, превысил 5 миллиардов гривен.