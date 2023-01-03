Два человека взорвались на оставленной врагами взрывчатке в Бериславском районе Херсонской области. На выезде из Малой Александровки автомобиль с гражданскими наткнулся на российскую взрывчатку.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, в результате полученных ранений погибли двое мужчин.

— Напоминаю, что в Херсонской области еще много заминированных территорий. Наши героические саперы ежедневно работают над тем, чтобы сделать нашу землю более безопасной, но количество вражеских мин и неразорванных снарядов очень велико. Будьте максимально осторожны! Если заметили подозрительный предмет, отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке спасателей или полиции, – обращается он к жителям региона.

Напомним, в Харьковской области 28 декабря на мини взорвался 7-летний мальчик, ему на помощь побежал отец, также наступивший на взрывное устройство.