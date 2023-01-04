Во временно оккупированном Севастополе в Крыму ночью 4 января прогремели взрывы, которые слышали местные жители в разных районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на крымские Telegram-каналы.
Отмечается, что уже к утру в среду громкий взрыв раздался в районе Фруктового. Как пишут в паблике «Чп/Севастополь», «гремнуло так, что окна задрожали».
Также сообщается о звуке взрыва в районе Солдатского.
Также еще вечером во вторник, 3 января, жители другого города Симферополя в соцсетях писали о звуках взрывов возле аэропорта Бельбек. Позже «по линии оперативной службы» в Симферополе заверили, что никаких событий не было зафиксировано, и противовоздушная оборона не работала, а «хлопков нет». В Бахчисарае, как утверждалось в Telegram-канале «Чп/Симферополь» – аналогично.
При этом представители оккупационных «властей» не комментировали ночные звуки взрывов в Севастополе. В сети высказывают предположение, что они были связаны с работой систем российских ПВО.
Напомним, россияне прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым, в том числе стягивают на север полуострова новые военные подразделения.
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Во временно оккупированном Севастополе в Крыму ночью 4 января прогремели взрывы, которые слышали местные жители в разных районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на крымские Telegram-каналы.
Отмечается, что уже к утру в среду громкий взрыв раздался в районе Фруктового. Как пишут в паблике «Чп/Севастополь», «гремнуло так, что окна задрожали».
Также сообщается о звуке взрыва в районе Солдатского.
Также еще вечером во вторник, 3 января, жители другого города Симферополя в соцсетях писали о звуках взрывов возле аэропорта Бельбек. Позже «по линии оперативной службы» в Симферополе заверили, что никаких событий не было зафиксировано, и противовоздушная оборона не работала, а «хлопков нет». В Бахчисарае, как утверждалось в Telegram-канале «Чп/Симферополь» – аналогично.
При этом представители оккупационных «властей» не комментировали ночные звуки взрывов в Севастополе. В сети высказывают предположение, что они были связаны с работой систем российских ПВО.
Напомним, россияне прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым, в том числе стягивают на север полуострова новые военные подразделения.