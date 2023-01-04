Во временно захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области представители оккупационной «полиции» объявили в розыск своих военных за грабеж.

Об этом сообщает РИА-Мелитополь.

В распоряжении редакции издания оказались фотографии ориентировки на «неизвестных» с просьбой объявить их в розыск за подписью представителя коллаборантов — заместителя начальника фейкового «УВД» Мелитополя. На их поиске он требует срочно «бросить все силы».

«Полицаи» российских оккупантов разыскивают черный автомобиль BMW Е60 525I с грузинскими номерами, который 3 декабря 2022 года угнали некие вооруженные неустановленные лица в военной форме. И хотя в тексте ориентировку преступников называют «неизвестными», по описанию видно, что они находятся в русской военной форме и с оружием.

«Очевидно, что кражу совершили распоясавшиеся солдаты армии РФ. Подтверждает это также и то, что передвигаются грабители на военном Камаге с характерной рашистской свастикой V на кузове», — говорится в материале.

Также отмечается, что угнанный транспорт имеет грузинские номера, а не украинские. Журналисты предполагают, что российские солдаты ограбили кого-то из постоялых оккупантов.