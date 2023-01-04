Во временно захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области представители оккупационной «полиции» объявили в розыск своих военных за грабеж.
Об этом сообщает РИА-Мелитополь.
В распоряжении редакции издания оказались фотографии ориентировки на «неизвестных» с просьбой объявить их в розыск за подписью представителя коллаборантов — заместителя начальника фейкового «УВД» Мелитополя. На их поиске он требует срочно «бросить все силы».
«Полицаи» российских оккупантов разыскивают черный автомобиль BMW Е60 525I с грузинскими номерами, который 3 декабря 2022 года угнали некие вооруженные неустановленные лица в военной форме. И хотя в тексте ориентировку преступников называют «неизвестными», по описанию видно, что они находятся в русской военной форме и с оружием.
«Очевидно, что кражу совершили распоясавшиеся солдаты армии РФ. Подтверждает это также и то, что передвигаются грабители на военном Камаге с характерной рашистской свастикой V на кузове», — говорится в материале.
Также отмечается, что угнанный транспорт имеет грузинские номера, а не украинские. Журналисты предполагают, что российские солдаты ограбили кого-то из постоялых оккупантов.
Ранее сообщалось, что захватчики требуют от работников бюджетных сфер, проживающих на оккупированных территориях получать паспорта РФ.
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Во временно захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области представители оккупационной «полиции» объявили в розыск своих военных за грабеж.
Об этом сообщает РИА-Мелитополь.
В распоряжении редакции издания оказались фотографии ориентировки на «неизвестных» с просьбой объявить их в розыск за подписью представителя коллаборантов — заместителя начальника фейкового «УВД» Мелитополя. На их поиске он требует срочно «бросить все силы».
«Полицаи» российских оккупантов разыскивают черный автомобиль BMW Е60 525I с грузинскими номерами, который 3 декабря 2022 года угнали некие вооруженные неустановленные лица в военной форме. И хотя в тексте ориентировку преступников называют «неизвестными», по описанию видно, что они находятся в русской военной форме и с оружием.
«Очевидно, что кражу совершили распоясавшиеся солдаты армии РФ. Подтверждает это также и то, что передвигаются грабители на военном Камаге с характерной рашистской свастикой V на кузове», — говорится в материале.
Также отмечается, что угнанный транспорт имеет грузинские номера, а не украинские. Журналисты предполагают, что российские солдаты ограбили кого-то из постоялых оккупантов.
Ранее сообщалось, что захватчики требуют от работников бюджетных сфер, проживающих на оккупированных территориях получать паспорта РФ.