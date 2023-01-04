Со стен недавно установленной остановки-укрытия по улице Театральной в Николаеве стекла желтая краска.

Это заметила жительница Николаева Екатерина Волынец, о чем она написала в группе «Contact center при Николаевском городском совете».

В пресс-службе коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», которое является заказчиком этих остановок, в комментарии «НикВести» сообщили, что подрядчик ООО «ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ЭЛИТМАСТЕР» уже исправляет ситуацию.

Там также отметили, что, вероятно, стены облили растворимым веществом, из-за чего краска потекла.

Как сообщалось, коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» ранее заключило договор на изготовление 14 конструкций за 15 миллионов 338 тысяч 142 гривны за счет городского бюджета. Таким образом, средняя стоимость одного укрытия составляет 1 миллион 95 тысяч 581 гривна.

Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, почему временные приюты на остановках, изготовленные за деньги горбюджета, стоят именно 1 миллион 95 тысяч гривен.

Напомним, в конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.

Сообщалось, что временные укрытия на средства городского бюджета установят на 34 остановках в Николаеве. Список адресов по ссылке.

Укрытия, которые планируют в скором времени установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче того, которое смонтировали в Корабельном районе, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.

В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.