Ночью с 10 на 11 января русские войска обстреливали из РСЗО территорию Куцурубской громады, выпустив более 40 реактивных снарядов.

Об этом сообщил в телеграмме глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Вчера, 10 января, в 18.35 враг реактивными системами залпового огня ударил в направлении Очакова. Пострадавших нет. В ночь с 23:34 10 января до 02:02 11 января враг обстреливал из РСЗО территорию Куцурубской громады, выпустив более 40 реактивных снарядов. Последствия повреждений уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, что в странские военные в течение суток 10 января вели бои с силами РФ в трех восточных областях, сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.