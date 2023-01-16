По состоянию на утро 16 января количество погибших в результате ракетного удара по Днепру увеличилось до 35.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и ГСЧС.

Он отметил, что спасательно-розыскная операция длится уже почти 40 часов.

— Ночью спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще несколько погибших. В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей, – написал Резниченко.

Он также отметил, что 39 человек спасены, 75 ранены. Среди раненых – 14 детей.

Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается.

Как отмечают спасатели, по состоянию на 08:00 16 января спасены 39 человек (из них шестеро детей), погибли 35 человек (из них два ребенка), травмированы 75 человек (из них 14 детей), получены 46 сообщений о безвестно пропавших (с которых пребывание 11 человек установлено, судьба 35 человек выясняется). Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Развернуто 14 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости, а также обеспечения работы органов управления. Психолои ГСЧС оказали помощь 98 пострадавшим. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов.

Всего к работам привлечены 577 человек и 103 ед. техники, из них от ГСЧС - 155 человек и 39 ед. техники.

Как стало известно, по предварительной информации, здание в Днепре 14 января было разрушено в результате поражения российской ракетой Х-22. Этот тип ракет может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил последние данные по Днепру : погибли 25 человек, из них 1 ребенок. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир.

Как известно, в субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.

Российские оккупанты 14 января из дальних бомбардировщиков Ту-22 атаковали территорию Украины пятью крылатыми ракетами Х-22. Пуски совершались из Курской области РФ и акватории Азовского моря.