В Российской Федерации иностранцев подкупают скорым получением российского гражданства в случае, если они пойдут в российскую армию, воюющую против Украины.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 16 января.
«На территории России иностранным гражданам, которые находятся в очереди на получение гражданства Российской Федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство России», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Москве оказывается давление на коммерческие структуры в целях финансовой поддержки вражеских вооруженных сил через перевод средств в размере от 10 миллионов рублей.
Напомним, российская сторона не согласилась предоставить Украине список детей, вывезенных из нашей страны, не желающих оставаться на территории РФ. При этом заявила о готовности передать их.
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В Российской Федерации иностранцев подкупают скорым получением российского гражданства в случае, если они пойдут в российскую армию, воюющую против Украины.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 16 января.
«На территории России иностранным гражданам, которые находятся в очереди на получение гражданства Российской Федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство России», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Москве оказывается давление на коммерческие структуры в целях финансовой поддержки вражеских вооруженных сил через перевод средств в размере от 10 миллионов рублей.
Напомним, российская сторона не согласилась предоставить Украине список детей, вывезенных из нашей страны, не желающих оставаться на территории РФ. При этом заявила о готовности передать их.