В Российской Федерации иностранцев подкупают скорым получением российского гражданства в случае, если они пойдут в российскую армию, воюющую против Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 16 января.

«На территории России иностранным гражданам, которые находятся в очереди на получение гражданства Российской Федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство России», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Москве оказывается давление на коммерческие структуры в целях финансовой поддержки вражеских вооруженных сил через перевод средств в размере от 10 миллионов рублей.