Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и Нацполиции выяснить все обстоятельства аварии вертолета в Броварах.

Об этом он написал в телеграмм-канале.

«Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета», — написал он.

Владимир Зеленский добавил, что травмированы 25 человек, в том числе 10 детей.

«По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов. Поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего. На месте трагедии работают все службы. Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизнь унес это черное утро!», — написал президент.

Как сообщалось, вертолет упал на территорию детского сада сегодня утром. В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД — они находились в вертолете ГСЧС.

По информации ОП, они летели в одну из «горячих» командировочных точек.

По состоянию на 10.30 – 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей.