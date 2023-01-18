Правительство поручило в рамках Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям образовать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование падения вертолета в Броварах Киевской области.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил в Телеграмме.

— На внеочередном заседании правительство поручило в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование трагедии в Броварах, — написал Денис Шмигаль.

В состав группы войдут исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко, руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук, представители других министерств.

Денис Шмигаль добавил, что сейчас на месте работают все службы, чтобы пошагово, детально выяснить причины падения вертолета.

— Выражаю свои искренние соболезнования семьям. Светлая память всем погибшим, – написал он.

Ранее сообщалось, в городе Бровары Киевской области, где сегодня произошла авиакатастрофа, спасатели завершили поисково-спасательные работы. Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей

Как известно, сегодня утром, 18 января на территорию детского сада в Броварах упал вертолет. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД — они находились в вертолете ГСЧС.

По информации ОП, они летели в одну из «горячих» командировочных точек.