Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что утром перед авиакатастрофой в Броварах получил сообщение от министра МВД Дениса Монастырского.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона «Единые новости», передает Укринформ.

По словам Алексея Данилова, смс от министра поступило в 08:07, а уже через несколько минут произошла катастрофа. Впрочем, политик не сообщил, что именно было в сообщении руководителя МВД.

Он также рассказал, что в тот день Президент Владимир Зеленский должен был собрать Ставку Верховного главнокомандующего.

— Обычно мы это никогда не афишируем. Министр внутренних дел должен был выйти из Полтавы в 10:00 на эту Ставку, - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, идет следствие по делу. На вопрос, могла ли страна-агрессор россия быть причастна к падению вертолета с руководством МВД, ответил: «Обязательно выясним все обстоятельства. Ответ мы обязательно получим, что случилось в то утро над Броварами и почему».

Напомним, правительство поручило в рамках Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям образовать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование падения вертолета в Броварах Киевской области.

Как известно, и утром, 18 января на территорию детского сада в Броварах упал вертолет. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД — они находились в вертолете ГСЧС.

По информации ОП, они летели в одну из «горячих» командировочных точек.