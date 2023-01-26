В результате ракетных ударов по Киевской области 26 января есть попадание в энергетический объект.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

«С ночи враг терроризирует Киевскую область. Ночная атака дронов с утра сменилась ракетными ударами. Силы ПВО отработали достойно. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что предварительно есть информация о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, частных и многоэтажных домов, автомобилей жителей в некоторых районах области. В основном это выбитые окна, поврежденные крыши и фасад.

На местах работают все необходимые экстренные службы. Последствия массированных атак устанавливаются, добавили в администрации.

«Также есть попадание в энергетический объект. Отмечаем, в настоящее время в области применены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений в настоящее время не действуют», — добавили в ОВА.

Напомним, утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.

В связи с ракетной угрозой утром 26 января в Николаевской области прекратили электроснабжение всех очередей потребителей.

В Одесской области в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.

Утром 26 января российская ракета попала в нежилое здание в Голосеевском районе Киева. В результате атаки есть жертва и пострадавшие.