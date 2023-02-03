Главному бухгалтеру «Укртатнафты» объявили подозрение по делу о махинациях и присвоении 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом «Укрнафты» и «Укртатнафте».

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Правоохранители разоблачили главного бухгалтера, которая скрывалась в Ужгородском районе Закарпатья. Участницы схемы объявили подозрение.

Установлено, что «Укртатнафта» производила и продавала горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя он входил в цену. Задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 миллионов гривен.

В рамках следствия установлено, что менеджмент «Укрнафты» и «Укртатнафты» присвоил около 40 миллиардов гривен. Преступные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

В частности, в Днепре было найдено помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Также обнаружены документы связанных предприятий, печати и т.п.

Служба безопасности и Бюро экономической безопасности отмечают, что следствие продолжается. Зафиксировано 10 эпизодов преступной деятельности.

Напомним, 1 февраля Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски у олигарха Игоря Коломойского. Расследование касалось махинаций по «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Как установили правоохранители, противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.