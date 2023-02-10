Спасатели смогли достать женщину из Украины и ее 4-летнего сына из-под обломков здания в результате землетрясения, произошедшего в Турции.

Об этом сообщает CNN Turk.

Спасатели смогли добраться до Елены Акгел и ее 4-летнего сына Юкселя.

Сообщается, что мальчика вытащили до того, как в обломках открылось отверстие для спасения. Затем Елену Акгель вытащили из-под обломков и передали медицинским бригадам.

Состояние здоровья матери и сына удовлетворительное.

Как известно, ночью 6 февраля в приграничных районах Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовало повторное землетрясение, после которого последовали десятки афтершоков. Это самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года. Подземные толчки ощущались также в Египте, Ливане и Ираке. По состоянию на 8 февраля 2023 года число погибших превысило 11 тысяч человек.

На Южноукраинской атомной электростанции зафиксировали эхо землетрясений в Турции, однако она способна выдержать подземные толчки мощностью до семи баллов по шкале Рихтера.