У ніч проти 6 листопада російські війська випустили по Україні 22 ударні безпілотники «Шахеди» та чотири ракети, одна з яких була балістичною. Сили ППО збили 15 дронів та ракету Х-59.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що атака відбулася з 20:00 5 листопада до опівночі.

Відомо, що окупанти випустили з повітряного простору окупованої Херсонщини одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну Х-59.

Також застосували протикорабельну ракету П-800 «Онікс» та балістичну «Іскандер-М» з території Криму.

Окрім того, 22 ударні безпілотники росіяни запустили з району мису Чауда (Крим).

«У результаті бойової роботи Повітряні сили, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищили 15 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59,» — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області – Очаківську та Куцурубську.