Росіяни обстріляли Зеленівський старостинський округ Херсонської міської територіальної громади. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Відомо, що через ворожий обстріл Херсонської міської територіальної громади отримали поранення троє чоловіків.

Зазначається, що у 44-річного чоловіка вибухова травма, часткова ампутація лівої гомілки. Стан 75-річного пораненого дообстежується. Попередньо, у нього мінно-вибухова травма. Обоє чоловіків ушпиталені. Окрім того, один постраждалий — чоловік 55 років внаслідок обстрілу отримав опік спини. Йому надали медичну допомогу. Від госпіталізації відмовився.

«Російські війська обстріляли Зеленівський старостинський округ Херсонської міської територіальної громади з тимчасово окупованого лівого берега», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 6 листопада російська армія знову завдала ударів по портовій інфраструктурі Одеси. Під атакою дронів опинились складські приміщення.